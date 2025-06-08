На подлёте к Москве уничтожены ещё три беспилотника ВСУ
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, атаковавших столичный регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В общей сумме ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ. Ранее об их ликвидации сообщал Сергей Собянин. Подробностей о возможных последствиях не уточнялись.