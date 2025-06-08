На подлёте к Москве уничтожены ещё три беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, атаковавших столичный регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В общей сумме ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ. Ранее об их ликвидации сообщал Сергей Собянин. Подробностей о возможных последствиях не уточнялись.