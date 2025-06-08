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Регион
8 июня, 03:55

На подлёте к Москве уничтожены ещё три беспилотника ВСУ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, атаковавших столичный регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Расчёты ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области
Расчёты ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области

В общей сумме ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ. Ранее об их ликвидации сообщал Сергей Собянин. Подробностей о возможных последствиях не уточнялись.

Артур Лапсаков
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