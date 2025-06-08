Расчёты ПВО сбили четвёртый за ночь беспилотник, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Системы противовоздушной обороны ликвидировали ещё один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Московский регион», — говорится в сообщении.
Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Сергей Собянин сообщал о перехвате одного БПЛА. Позднее были сбиты ещё два дрона. Информации о пострадавших и повреждениях нет.