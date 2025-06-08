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Регион
8 июня, 03:12

Расчёты ПВО сбили четвёртый за ночь беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Системы противовоздушной обороны ликвидировали ещё один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Московский регион», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Сергей Собянин сообщал о перехвате одного БПЛА. Позднее были сбиты ещё два дрона. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Тимур Хингеев
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