ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие
Миляев: Пожар на «Азоте» начался в результате атаки БПЛА на Тульскую область
Дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ отразили вражеский налёт на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате падения БПЛА произошло возгорание на предприятии «Азот» в Новомосковске, которое было оперативно ликвидировано.
По предварительным данным, пострадали два человека, их жизни вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.
«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налётов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано», — заявил Дмитрий Миляев.
Мониторинг экологической обстановки осуществляется лабораториями Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». Превышения допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что вечером 7 июня за три часа российские расчёты ПВО уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ВСУ. Из них 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, ещё пять — над территорией Орловской области.
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