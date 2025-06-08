ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие

Дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ отразили вражеский налёт на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате падения БПЛА произошло возгорание на предприятии «Азот» в Новомосковске, которое было оперативно ликвидировано.

По предварительным данным, пострадали два человека, их жизни вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налётов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано», — заявил Дмитрий Миляев.

Мониторинг экологической обстановки осуществляется лабораториями Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». Превышения допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.