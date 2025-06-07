Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников в двух регионах России. Вечером 7 июня расчёты ПВО обнаружили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть дронов (27) были сбиты в небе над Курской областью, ещё пять — над Орловской областью.