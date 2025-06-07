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Регион
7 июня, 20:48

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

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Ранее Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников в двух регионах России. Вечером 7 июня расчёты ПВО обнаружили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть дронов (27) были сбиты в небе над Курской областью, ещё пять — над Орловской областью.

Антон Голыбин
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