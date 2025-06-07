Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.