Расчёты ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над двумя регионами России

Вечером 7 июня в промежутке с 20:00 до 23:00 мск расчёты противовоздушной обороны перехватили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.