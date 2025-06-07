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Регион
7 июня, 20:37

Расчёты ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над двумя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Вечером 7 июня в промежутке с 20:00 до 23:00 мск расчёты противовоздушной обороны перехватили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

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Ранее в Белгородской области четыре местных жителя пострадали в результате ударов ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, противник атаковал 11 населённых пунктов. Повреждены частные дома и промышленные здания с автомобилями.

Тимур Хингеев
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