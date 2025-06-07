Атаки БПЛА по российским регионам вызвали гнев в Белом доме
Bloomberg: В Белом доме недовольны налётом украинских дронов на регионы РФ
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Атака украинских дронов на российские аэродромы вызвала неоднозначную реакцию внутри администрации президента США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, часть американских чиновников восхитилась «технической дерзостью» удара, но в то же время в Белом доме опасаются, что такие действия только усилят решимость президента РФ Владимира Путина продолжать военную операцию.
«Хотя некоторые представители администрации США в частном порядке заявили, что были впечатлены атакой, также были и признаки недовольства тем, что она лишь усилит решимость Путина продолжить боевые действия», — говорится в материале.
Напомним, что 1 июня украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских аэродромов — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. Целями стали объекты и средства ПВО, военные склады и пункты временного размещения, где, в том числе, дислоцировались иностранные наёмники. Позднее в Кремле подтвердили, что ночной удар РФ по целям на Украине — это ответ на теракты Киева, совершённые 1 июня.