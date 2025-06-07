Атаки БПЛА по российским регионам вызвали гнев в Белом доме

Атака украинских дронов на российские аэродромы вызвала неоднозначную реакцию внутри администрации президента США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, часть американских чиновников восхитилась «технической дерзостью» удара, но в то же время в Белом доме опасаются, что такие действия только усилят решимость президента РФ Владимира Путина продолжать военную операцию.