Новости СВО. Освобождена Кондрашовка, ВС РФ зачищают район Часова Яра, названы требования Киева в Стамбуле, 31 мая Армия России очищает западный берег реки Оскол и вошла в Купянск, в Часовом Яре разбит укрепрайон ВСУ, Украина в очередной раз захотела передышку — дайджест Life.ru. 30 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Кондрашовкой на Харьковском направлении. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 31 мая

В Донецкой Народной Республике войска постепенно продвигаются к Константиновке. Наступление зафиксировано в районе Дылеевки. Успех здесь позволит окружить подразделения ВСУ, находящиеся у Озаряновки и Курдюмовки.

В Часовом Яре Армия России освободила микрорайон «Центр». Противник был здесь замкнут, но нашёл лазейки для снабжения своей группировки.

— Южнее продолжается штурм микрорайонов Леваневского и Шевченко. Но успех в центре города — важное достижение в освобождении укрепрайона от ВСУ, — пишет канал «Архангел спецназа», добавляя, что возможны новые атаки ВСУ на этом участке.

Карта СВО на 31 мая 2025 года. ВС РФ продвигаются к Дылеевке. Фото © Telegram / divgen

В это же время Украина пытается построить линию обороны от Запорожья до Харьковской области. Её протяжённость — около 350 километров.

— А представляете, если им дать передышку в месяц, о которой они просят? Успеют построить линию обороны вокруг Константиновки. Поэтому ни в коем случае нельзя им давать этот месяц «перемирия», — отмечает автор канала «Генеральный штаб».

Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» громят позиции и технику ВСУ на Харьковском направлении, оттесняя противника от российской границы. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область, 31 мая

В Харьковской области российские войска овладели Кондрашовкой. Здесь отличился 121-й мотострелковый полк. Военный корреспондент Александр Коц считает, что теперь стоит ожидать наступления в сторону Радьковки, Московки и Соболевки. О важности освобождения села Кондрашовка рассказали в Военно-гражданской администрации Харьковской области.

— Нашей армией установлен контроль над одним из крупных населённых пунктов, расположенных рядом с городом (Купянск. — Прим. ред.), — селом Кондрашовка. Как и Радьковка, оно имеет довольно удобное расположение, которое обеспечит нашим ребятам преимущество перед противником, — объяснил глава региональной ВГА Виталий Ганчев.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что ВС РФ уже вошли в Купянск. Бои идут в северной части города у газовой станции.

Карта СВО на 31 мая 2025 года. ВС РФ освободили Кондрашовку на Купянском направлении. Фото © Telegram / divgen

Сумская область, 31 мая

Игнорировать происходящее в Сумской области у киевского режима не получается. Их ресурсы и официальные лица подтверждают потерю нескольких населённых пунктов.

— Противник нацелился на Хотинь и Юнаковку. К последней он уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села, — пишут украинские источники.

После освобождения Юнаковки, российские войска получат высоты, с которых можно будет запускать FPV-дроны по военной инфраструктуре в Сумах.

В это же время украинские власти Сумской области призывают жителей приграничных районов немедленно эвакуироваться. Глава администрации Олег Григоров заявляет, что это трудное, но необходимое решение. Особенно трудным оно окажется после того, как переселенцы благодаря киевскому режиму в лучшем случае будут жить в мобильных городках, которые слабо приспособлены для быта, а в худшем — останутся на улице.

Во Львове испугались русской музыки

Общественность Львова — колыбели украинского национализма — в бешенстве. Оказалось, что львовские школьники слушают русскую музыку. Мало того, произошло это в образовательном учреждении с углублённым изучением английского языка.

— Городские власти уже заявили о расследовании, директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк подчеркнул, что вместе с руководством школы выясняет обстоятельства инцидента, — сообщает украинская пресса.

Дело дошло и до полиции. На родителей школьников составили протоколы и провели профилактическую беседу. Возмутился, что подростки слушают не его, рэпер Гарри Шульц. Как раз окончивший злополучную школу. Интересно, что Шульц выпустил альбом, записанный прямо на фронте. Как бы сказали школьники: не зашло.

Экипаж вертолёта ВКС России уничтожил пункт управления БПЛА подразделения ВСУ. Видео © mod_russia

Что Украина предложит России в Стамбуле

Как всегда, от украинских чиновников стало известно, какие требование Киев прописал в меморандуме, которые представит в Стамбуле. Согласно информации источника The New York Times, режим Зеленского хочет получить перемирие в воздухе, на суше и воде. Контроль над возможной остановкой огня должны осуществлять «международные партнёры».

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в украинском документе 22 пункта и он их считает хорошими и разумными. С его слов известно, что на данным этапе членство Украины в НАТО не обсуждается.

Россия, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, готова обсуждать остановку огня, но за ним должны быть ответные шаги. Украина не должна получать вооружение и должна остановить мобилизацию.

Авторы Даниил Черных