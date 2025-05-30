Новости СВО. Освобождены Игнатовка, Шевченко Первое и Строевка, у ВСУ нашли сербское оружие, на Украине подсчитали уклонистов, 30 мая Российские войска окружают киевские подразделения на нескольких участках фронта, в Харьковской области приступили к созданию буферной зоны, сербские оружейники нашли способ продать снаряды ВСУ — дайджест Life.ru. 29 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе посёлка Комар. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 30 мая

В Донецкой Народной Республике взята Игнатовка. На этом участке Константиновского направления ВСУ попали в окружение. Постепенно войска выходят к Яблоновке и Константиновке, которая тоже может превратиться в большой котёл.

Ещё одним территориальным приобретением России стало Шевченко Первое. Этот населённый пункт находится между Константиновкой и Красноармейском (Покровском). Судя по движению наших войск, следующим будет освобождено Коптево. Такое наступление позволяет обойти Новоэкономическое, Родино и Красноармейск с севера и окружить многотысячную группировку ВСУ.

Предварительно, на северной границе ДНР освобождено село Редкодуб. Наступление здесь неминуемо будет сопровождаться взятием населённых пунктов, территориально относящихся к Харьковской области. Военный блогер Юрий Подоляка предположил, как противник будет уничтожаться на этом участке.

— Главная задача здесь рассечь группировку ВСУ восточнее реки Оскол на две — Боровскую и Лиманскую. Которые затем, обрезав их от логистики, уничтожить, — считает Подоляка.







Харьковская область, 30 мая

Министерство обороны подтвердило освобождение Строевки. Этот населённый пункт находится на границе с Россией. О важности создания плацдарма на этом участке фронта рассказал военный корреспондент Александр Коц.

— Судя по всему, этот плацдарм начали углублять. Это может свидетельствовать о том, что Российская армия приступила к выстраиванию буферной зоны ещё и на границе с Белгородской областью, — пишет Коц.

Карта СВО на 30 мая 2025 года. Купянское направление. Российская армия продвигается в лесных массивах у Строевки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сербы поставляют оружие Украине

Сербские предприятия поставляют на Украину вооружение. Об этом сообщила российская Служба внешней разведки. Киев по серым схемам получает снаряды для РСЗО и гаубиц, а также патроны для стрелкового оружия.

— Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария, — говорится в публикации СВР.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов жгут вражескую технику. Видео © Telegram / Минобороны России

Среди тех предприятий, которые работают на Украину, называются «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Это уже не первый случай, когда сербское вооружение замечают у ВСУ. В прошлом году Александр Вучич оправдывался за это.

— Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа, — заявлял он, добавив, что и в Москве, и в Киеве у его страны есть друзья, забыв, что сербские добровольцы массово отправились в зону СВО и его киевские друзья убивают их.

Танковые экипажи «Южной» группировки войск уничтожили два опорных пункта ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Сколько украинцев скрывается от военкоматов

Пока на Украине замалчивают проблемы с нехваткой личного состава, авторы польского издания Rzeczpospolita попытались разобраться с ситуацией в соседней стране. Удивительно, но они заметили, как сотрудники ТЦК забирают с улиц мужчин, а также как украинцы сопротивляются насильственной мобилизации. Своё внимание журналисты сосредоточили на цифре в 6 миллионов. Это может быть общее число уклонистов.

— Если бы эти 6 миллионов мужчин явились в ТЦК, на фронте точно не было бы дефицита людей. Как гражданин, я могу обвинять их в трусости и предательстве. Но как психолог я не могу этого делать. У каждого человека есть причины бояться, — рассказал изданию социальный психолог Вадим Васютинский.

Он добавил, что большинство не хотят воевать, в том числе и потому, что «боятся оставить своих детей сиротами». То есть сами украинцы понимают, что в противостоянии с Россией их ждёт только смерть. И тут уже должны возникнуть вопросы к власти.

Авторы Даниил Черных