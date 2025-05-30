Украинский чиновник слил меморандум Киева по урегулированию конфликта

Меморандум Киева по урегулированию конфликта на Украине содержит пункты о прекращении огня на суше, в море и в воздухе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением возобновить диалог с Украиной без каких-либо предварительных условий. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель переговоров — устранение глубинных причин конфликта и защита интересов Российской Федерации. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, как было договорено, однако стороны не вступили в контакт сразу. Встреча состоялась 16 мая и продлилась около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили возможные пути достижения перемирия и согласовали дальнейшие шаги. По его словам, Москва готова продолжать диалог с Киевом для поиска взаимоприемлемых решений. Второй раунд переговоров должен пройти там же 2 июня. Ожидается, что стороны представят друг другу меморандумы со своим видением прекращения огня. Публиковаться документы не будут.