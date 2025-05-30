В Кремле исключили возможность публикации проектов меморандумов по Украине

Проекты меморандумов, содержащие российское и украинское видение прекращения огня, не будут обнародованы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.