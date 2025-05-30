В Кремле исключили возможность публикации проектов меморандумов по Украине
Песков: Проекты меморандумов РФ и Киева останутся закрытыми для публики
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Проекты меморандумов, содержащие российское и украинское видение прекращения огня, не будут обнародованы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. На Украине это предложение приняли. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы. При этом Украина требовала меморандум ещё до встречи. В Кремле такую позицию назвали неконструктивной.