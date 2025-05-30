«Противник обратился в бегство»: Белоусов поздравил военных, освобождавших Кондрашовку
Белоусов поздравил 121-й мотострелковый полк с освобождением Кондрашовки
Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в результате боев в районе Кондрашовки Харьковской области украинские вооружённые силы понесли существенные потери и были вынуждены бежать. Он поздравил 121-й мотострелковый полк с освобождением населённого пункта.
«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — подчеркнул Белоусов.
Благодаря храбрости и самоотверженности бойцов полка, успешно выполняются боевые задания, что значительно способствует успеху всей группировки. Министр обороны отметил, что более 3600 военнослужащих получили награды за свои заслуги.
Напомним, за прошедшие сутки российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области. Населённый пункт перешёл под контроль группировки войск «Запад».