Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации из-за продвижения ВС РФ

На фоне активного наступления российских войск глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных районов немедленно эвакуироваться. По его словам, на отдельных участках границы, в частности в районе Хотинской и Юнаковской общин, продолжаются интенсивные боевые действия.

В обращении, которое цитирует телеканал ТСН, он подчеркнул, что эвакуация — трудное, но необходимое решение: «Жизнь — высшая ценность».

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится всего в 30 километрах от границы и соединён автотрассой с российским городом Суджа.