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30 мая, 12:54

Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации из-за продвижения ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

На фоне активного наступления российских войск глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных районов немедленно эвакуироваться. По его словам, на отдельных участках границы, в частности в районе Хотинской и Юнаковской общин, продолжаются интенсивные боевые действия.

В обращении, которое цитирует телеканал ТСН, он подчеркнул, что эвакуация — трудное, но необходимое решение: «Жизнь — высшая ценность».

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится всего в 30 километрах от границы и соединён автотрассой с российским городом Суджа.

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А ранее в некоторых населённых пунктах, находящихся на востоке Днепропетровской области, была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Людям приказали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас питьевой воды и еды на несколько дней, а также тёплую одежду и обувь.

Марина Фещенко
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