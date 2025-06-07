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Регион
7 июня, 16:37

ВСУ атаковали 11 населённых пунктов Белгородской области, ранены четыре человека

Гладков: Четыре человека пострадали после атаки дронов на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре жителя в Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В районе села Верхние Лубянки Волоконовского района два дрона ударили по стоянке предприятия. Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения «Орлан» доставили в Волоконовскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Также из-за детонации дрона жительница села Новоалександровка Борисовского района получила травму от ударной волны. Её госпитализировали в центральную районную больницу. Однако вскоре пострадавшая перешла на амбулаторное лечение.

По словам Гладкова, противник совершил удар по 11 населённым пункта региона. Повреждены частные дома и промышленные здания с автомобилями. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, разрушив его
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, разрушив его

Недавно Гладков едва и сам не пострадал из-за атаки беспилотника. Дроны налетели на здание суда в Белгороде, когда он в нём находился. От детонации окна выбило, а фасад здания оказался повреждён. Самому губернатору удалось избежать травм, но, ко сожалению, пострадал мужчина, который проезжал неподалёку на машине.

Юлия Сафиулина
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