ВСУ атаковали 11 населённых пунктов Белгородской области, ранены четыре человека

Четыре жителя в Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В районе села Верхние Лубянки Волоконовского района два дрона ударили по стоянке предприятия. Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения «Орлан» доставили в Волоконовскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Также из-за детонации дрона жительница села Новоалександровка Борисовского района получила травму от ударной волны. Её госпитализировали в центральную районную больницу. Однако вскоре пострадавшая перешла на амбулаторное лечение.

По словам Гладкова, противник совершил удар по 11 населённым пункта региона. Повреждены частные дома и промышленные здания с автомобилями. В настоящее время информация о последствиях уточняется.