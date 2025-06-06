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6 июня, 07:58

ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор. Момент попал на видео

ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор Гладков

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

ВСУ атаковали беспилотником самолётного типа здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор области Вячеслав Гладков. При этом противник атаковал Октябрьский районный суд дважды.

«Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолётного типа. Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом», — написал Гладков в телеграм-канале.

ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор Гладков. Видео © Telegram/Настоящий Гладков

Мужчина доставлен в больницу. Также от детонации выбиты окна и повреждён фасад здания.

Гладков подчеркнул, что ВСУ намеренно бьют по столице Белгородской области, чтобы дестабилизировать работу органов власти.

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«Передвигаться невозможно»: Гладков рассказал о ситуации в атакованном ВСУ белгородском селе

А ранее сегодня в Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход тепловоза. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.

Александра Вишнякова
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