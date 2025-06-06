В Белгородской области повреждена часть железнодорожного полотна, предварительно, из-за подрыва

В Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход резервного тепловоза. Предварительные данные указывают на то, что причиной происшествия стало взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал он в своём телеграм-канале.