В Белгородской области повреждена часть железнодорожного полотна, предварительно, из-за подрыва
Гладков: В Белгородской области произошёл сход резервного тепловоза
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В Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход резервного тепловоза. Предварительные данные указывают на то, что причиной происшествия стало взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал он в своём телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтная бригада уже занимается восстановлением железнодорожного полотна.
А ранее в Воронежской области на 725-м километре произошёл взрыв на железнодорожном полотне участка Евдаково-Сагуны. Обошлось без пострадавших. SHOT опубликовал фотографии с места происшествия, рядом с дорогой были обнаружены несколько взрывных устройств. Следком возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, глава ведомства Бастрыкин поручил расследование центральному аппарату. Тем временем в ФСБ заявили, что подрыв был совершён перед прохождением поезда.