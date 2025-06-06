Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 04:15

В Белгородской области повреждена часть железнодорожного полотна, предварительно, из-за подрыва

Гладков: В Белгородской области произошёл сход резервного тепловоза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

В Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход резервного тепловоза. Предварительные данные указывают на то, что причиной происшествия стало взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтная бригада уже занимается восстановлением железнодорожного полотна.

На месте подрыва ж/д под Воронежем частично возобновили движение поездов
На месте подрыва ж/д под Воронежем частично возобновили движение поездов

А ранее в Воронежской области на 725-м километре произошёл взрыв на железнодорожном полотне участка Евдаково-Сагуны. Обошлось без пострадавших. SHOT опубликовал фотографии с места происшествия, рядом с дорогой были обнаружены несколько взрывных устройств. Следком возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, глава ведомства Бастрыкин поручил расследование центральному аппарату. Тем временем в ФСБ заявили, что подрыв был совершён перед прохождением поезда.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar