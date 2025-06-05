Появились первые фото с места подрыва ж/д путей под Воронежем

Первые фото с места взрыва на железной дороге в Воронежской области были опубликованы телеграмм-каналом SHOT. На кадрах видно, что рельсы были серьёзно повреждены.

Кадры с места происшествия. Фото © SHOT

Рельсы повреждены в результате взрыва. Фото © SHOT

Железнодорожное сообщение в Воронежской области в настоящее время приостановлено, на путях, прилегающих к повреждённому участку, обнаружены несколько взрывных устройств. К месту происшествия уже выехали автомобили сапёров.