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5 июня, 10:27

Появились первые фото с места подрыва ж/д путей под Воронежем

Первые фото с места взрыва на железной дороге в Воронежской области были опубликованы телеграмм-каналом SHOT. На кадрах видно, что рельсы были серьёзно повреждены.

Кадры с места происшествия. Фото © SHOT

Кадры с места происшествия. Фото © SHOT

Рельсы повреждены в результате взрыва. Фото © SHOT

Рельсы повреждены в результате взрыва. Фото © SHOT

Железнодорожное сообщение в Воронежской области в настоящее время приостановлено, на путях, прилегающих к повреждённому участку, обнаружены несколько взрывных устройств. К месту происшествия уже выехали автомобили сапёров.

Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем
Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обложка © SHOT

Ольга Сливченко
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