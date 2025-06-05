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5 июня, 08:00
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Взрыв произошёл на ж/д путях в Воронежской области

SHOT: Взрыв произошёл на ж/д путях перегона Евдаково-Сагуны под Воронежем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

В Воронежской области произошёл взрыв на железнодорожном полотне, сообщает SHOT. Инцидент случился на 725-м километре участка Евдаково-Сагуны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели
В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин совершил героический поступок, успев затормозить состав и тем самым предотвратив ещё большее количество жертв, хотя сам погиб. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.

Оксана Попова
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