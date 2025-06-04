В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели

В городе Унеча Брянской области похоронили 34-летнего Павла Мишина, машиниста поезда Климов-Москва, который спас сотни людей при обрушении моста. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его жену Екатерину.

«Да, сегодня мы похоронили мужа. Не могу даже сказать, сколько людей пришло на прощание, их было много», — отметила женщина.

Проститься с отцом пришла и старшая дочь Павла. Младшую решили не приводить, чтобы не травмировать детскую психику.

«Это огромное горе для нашей семьи», — сказала Екатерина.