В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели
В Брянской области простились с машинистом, спасшим людей при обрушении моста
Павел Мишин. Обложка © VK / Павел Мишин
В городе Унеча Брянской области похоронили 34-летнего Павла Мишина, машиниста поезда Климов-Москва, который спас сотни людей при обрушении моста. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его жену Екатерину.
«Да, сегодня мы похоронили мужа. Не могу даже сказать, сколько людей пришло на прощание, их было много», — отметила женщина.
Проститься с отцом пришла и старшая дочь Павла. Младшую решили не приводить, чтобы не травмировать детскую психику.
«Это огромное горе для нашей семьи», — сказала Екатерина.
Павел Мишин был похоронен под звуки гимна Российской Федерации. Профессия машиниста была для него делом всей жизни и его детской мечтой, которой он посвятил себя без остатка.
Напомним, что в Брянской области в результате взрыва теракта мост. В этот момент по нему проезжал пассажирский поезд, машинистом которого как раз был Павел Мишин. Сам он погиб в ходе инцидента, но сумел спасти сотни людских жизней, вовремя применив экстренное торможение. По словам председателя СК РФ, за произошедшее ответственны украинские спецслужбы.