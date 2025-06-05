Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о повреждении железнодорожного полотна на участке дороге на юге региона. Происшествие привело к остановке нескольких поездов.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — написал Гусев и добавил, что причину повреждения полотна установят специалисты.