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Регион
5 июня, 08:14
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Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Гусев: Несколько поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taras Valerievich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taras Valerievich

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о повреждении железнодорожного полотна на участке дороге на юге региона. Происшествие привело к остановке нескольких поездов.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — написал Гусев и добавил, что причину повреждения полотна установят специалисты.

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Напомним, в Воронежской области произошёл взрыв на железнодорожном полотне. Инцидент случился на 725-м километре участка Евдаково-Сагуны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
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