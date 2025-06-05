На месте подрыва ж/д под Воронежем частично возобновили движение поездов
РЖД: Открыто движение по одной из линий на перегоне Евдаково — Сагуны
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РЖД открыли движение по одной из линий перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области, в настоящее время предпринимаются усилия для скорейшего восстановления графика движения поездов. Информация об этом опубликована в телеграм-канале компании.
«После проверки инфраструктуры открыто движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути. Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — указано в сообщении.
Утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. Обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб. Позже в ФСБ подтвердили подрыв ж/д участка перед прохождением поезда.