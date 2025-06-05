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5 июня, 08:23
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СВУ найдены на железнодорожных путях в Воронежской области

Несколько СВУ найдено на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

По предварительным данным телеграм-канала SHOT, вблизи места взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области найдено несколько самодельных взрывных устройств. Движение поездов приостановлено, на место направлены машины для разминирования.

Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем
Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Напомним, в Воронежской области произошёл взрыв на железнодорожном полотне. Инцидент случился на 725-м километре участка Евдаково-Сагуны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
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