СВУ найдены на железнодорожных путях в Воронежской области
Несколько СВУ найдено на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области
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По предварительным данным телеграм-канала SHOT, вблизи места взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области найдено несколько самодельных взрывных устройств. Движение поездов приостановлено, на место направлены машины для разминирования.
Напомним, в Воронежской области произошёл взрыв на железнодорожном полотне. Инцидент случился на 725-м километре участка Евдаково-Сагуны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.