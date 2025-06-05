Life.ru узнал о взрывных устройствах, сдетонировавших на ж/д под Воронежем
SHOT: Два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области
Предварительно, два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области. Как сообщает SHOT, устройства были заложены примерно в 10-20 метрах друг от друга. На месте ЧП позднее обнаружили ещё несколько взрывных устройств.
Повреждённое ж/д полотно в Воронежской области. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, в общей сложности зафиксирована задержка девятнадцати поездов, в том числе:
- № 360 Калининград-Адлер
- № 304 Москва-Сухум
- № 008 Санкт-Петербург-Севастополь
- № 460 Тамбов-Адлер
- № 092 Москва-Севастополь
- № 044 Москва-Имеретинский Курорт
- № 174 Москва-Евпатория
- № 062 Москва-Нальчик
- № 558 Москва-Имеретинский Курорт
- № 278 Санкт-Петербург-Анапа
- № 156 Москва-Анапа
- № 289 Анапа-Екатеринбург
- № 255 Анапа-Сосногорск
- № 017 Симферополь-Москва
- № 525 Новороссийск-Екатеринбург
- № 083 Адлер-Москва
- № 101 Адлер-Москва
- № 003 Кисловодск-Москва
- № 027 Симферополь-Москва
Утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.
Обложка © SHOT