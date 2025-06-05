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5 июня, 10:25

Life.ru узнал о взрывных устройствах, сдетонировавших на ж/д под Воронежем

SHOT: Два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области

Предварительно, два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области. Как сообщает SHOT, устройства были заложены примерно в 10-20 метрах друг от друга. На месте ЧП позднее обнаружили ещё несколько взрывных устройств.

Повреждённое ж/д полотно в Воронежской области. Фото © SHOT

Повреждённое ж/д полотно в Воронежской области. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, в общей сложности зафиксирована задержка девятнадцати поездов, в том числе:

  • № 360 Калининград-Адлер
  • № 304 Москва-Сухум
  • № 008 Санкт-Петербург-Севастополь
  • № 460 Тамбов-Адлер
  • № 092 Москва-Севастополь
  • № 044 Москва-Имеретинский Курорт
  • № 174 Москва-Евпатория
  • № 062 Москва-Нальчик
  • № 558 Москва-Имеретинский Курорт
  • № 278 Санкт-Петербург-Анапа
  • № 156 Москва-Анапа
  • № 289 Анапа-Екатеринбург
  • № 255 Анапа-Сосногорск
  • № 017 Симферополь-Москва
  • № 525 Новороссийск-Екатеринбург
  • № 083 Адлер-Москва
  • № 101 Адлер-Москва
  • № 003 Кисловодск-Москва
  • № 027 Симферополь-Москва
В РЖД прояснили ситуацию с повреждением ж/д полотна в Воронежской области
В РЖД прояснили ситуацию с повреждением ж/д полотна в Воронежской области

Утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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