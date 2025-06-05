В РЖД прояснили ситуацию с повреждением ж/д полотна в Воронежской области

Остановлено движение поездов по пути, соединяющему Москву и Ростов-на-Дону. Отрезок железного пути между Россошью и Лисками в Воронежской области временно заблокирован в связи с повреждением путей, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

«В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — рассказали в пресс-службе.