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Регион
5 июня, 10:18

В РЖД прояснили ситуацию с повреждением ж/д полотна в Воронежской области

РЖД: Повреждение стало причиной приостановки движения на участке Евдаково — Сагуны

Железная дорога. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matthew Nichol

Железная дорога. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matthew Nichol

Остановлено движение поездов по пути, соединяющему Москву и Ростов-на-Дону. Отрезок железного пути между Россошью и Лисками в Воронежской области временно заблокирован в связи с повреждением путей, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

«В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что из-за инцидента на путях никто не пострадал. Ведутся работы по установлению причин произошедшего.

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Напомним, утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. Рядом с местом взрыва правоохранители обнаружили несколько самодельных бомб.

Мария Любицкая
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