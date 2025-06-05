В РЖД прояснили ситуацию с повреждением ж/д полотна в Воронежской области
РЖД: Повреждение стало причиной приостановки движения на участке Евдаково — Сагуны
Железная дорога. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matthew Nichol
Остановлено движение поездов по пути, соединяющему Москву и Ростов-на-Дону. Отрезок железного пути между Россошью и Лисками в Воронежской области временно заблокирован в связи с повреждением путей, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
«В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что из-за инцидента на путях никто не пострадал. Ведутся работы по установлению причин произошедшего.
Напомним, утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. Рядом с местом взрыва правоохранители обнаружили несколько самодельных бомб.