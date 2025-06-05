Военкор назвал взрыв на воронежской железной дороге попыткой диверсии
Военкор Котенок: Взрыв на ж/д путях в Воронежской области был диверсией
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Военный корреспондент Юрий Котенок квалифицировал взрыв на железнодорожном полотне в Воронежской области как вероятную диверсию. Эту версию журналист озвучил в телеграм-канале. По его информации, причиной повреждения железной дороги стал подрыв взрывного устройства.
«Новая попытка диверсии на железной дороге. На этот раз — в Воронежской области, между станциями Евдаково и Сагуны», — написал военкор.
Утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.