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Регион
5 июня, 09:21

Военкор назвал взрыв на воронежской железной дороге попыткой диверсии

Военкор Котенок: Взрыв на ж/д путях в Воронежской области был диверсией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Военный корреспондент Юрий Котенок квалифицировал взрыв на железнодорожном полотне в Воронежской области как вероятную диверсию. Эту версию журналист озвучил в телеграм-канале. По его информации, причиной повреждения железной дороги стал подрыв взрывного устройства.

«Новая попытка диверсии на железной дороге. На этот раз — в Воронежской области, между станциями Евдаково и Сагуны», — написал военкор.

Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем
Движение поездов остановлено из-за повреждения ж/д полотна под Воронежем

Утром 5 июня стало известно о взрыве, произошедшем на 725-м километре железнодорожного участка между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.

Наталья Демьянова
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