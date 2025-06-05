Военкор назвал взрыв на воронежской железной дороге попыткой диверсии

Военный корреспондент Юрий Котенок квалифицировал взрыв на железнодорожном полотне в Воронежской области как вероятную диверсию. Эту версию журналист озвучил в телеграм-канале. По его информации, причиной повреждения железной дороги стал подрыв взрывного устройства.