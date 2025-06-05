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Регион
5 июня, 10:36

В ФСБ подтвердили подрыв ж/д участка под Воронежем перед прохождением поезда

ФСБ: Подрыв ж/д путей в Воронежской области произошёл перед прохождением поезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iapetuhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iapetuhov

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожный путь непосредственно перед движением поезда. Благодаря оперативным и профессиональным действиям машиниста и бригады, которые вовремя заметили повреждение и применили экстренное торможение, удалось избежать аварии поезда и предотвратить возможные жертвы.

«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и, таким образом, избежать человеческих жертв», — сказано в официальном заявлении ведомства.

Происшествия на железной дороге ранее произошли в двух других российских регионах. Так, в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.

Появились первые фото с места подрыва ж/д путей под Воронежем
Появились первые фото с места подрыва ж/д путей под Воронежем

Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение нескольких поездов приостановлено.

Оксана Попова
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