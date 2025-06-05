В ФСБ подтвердили подрыв ж/д участка под Воронежем перед прохождением поезда

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожный путь непосредственно перед движением поезда. Благодаря оперативным и профессиональным действиям машиниста и бригады, которые вовремя заметили повреждение и применили экстренное торможение, удалось избежать аварии поезда и предотвратить возможные жертвы.

«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и, таким образом, избежать человеческих жертв», — сказано в официальном заявлении ведомства.