В ФСБ подтвердили подрыв ж/д участка под Воронежем перед прохождением поезда
ФСБ: Подрыв ж/д путей в Воронежской области произошёл перед прохождением поезда
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Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожный путь непосредственно перед движением поезда. Благодаря оперативным и профессиональным действиям машиниста и бригады, которые вовремя заметили повреждение и применили экстренное торможение, удалось избежать аварии поезда и предотвратить возможные жертвы.
«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и, таким образом, избежать человеческих жертв», — сказано в официальном заявлении ведомства.
Происшествия на железной дороге ранее произошли в двух других российских регионах. Так, в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.
Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение нескольких поездов приостановлено.