Аэропорту Нерюнгри в Якутии по указу Путина присвоено имя Гавриила Чиряева

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри имени Гавриила Чиряева — советского партийного и государственного деятеля. Документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов. Кандидатура Чиряева выиграла во всеобщем голосовании жителей Якутии, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек.

Гавриил Чиряев родился в Нерюнгри в 1925 году. Он получил образование в одном из местных учебных заведений, после чего начал свою карьеру в сфере экономики и общественной деятельности. Чиряев активно участвовал в развитии своего региона, занимаясь социальными инициативами и поддержкой местных проектов. Он, в частности, являлся первым секретарём Якутского обкома КПСС (1965—1982).