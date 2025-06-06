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6 июня, 18:57

Аэропорту Нерюнгри в Якутии по указу Путина присвоено имя Гавриила Чиряева

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри имени Гавриила Чиряева — советского партийного и государственного деятеля. Документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов. Кандидатура Чиряева выиграла во всеобщем голосовании жителей Якутии, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек.

«Присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г.И. Чиряева», — говорится в указе.

Гавриил Чиряев родился в Нерюнгри в 1925 году. Он получил образование в одном из местных учебных заведений, после чего начал свою карьеру в сфере экономики и общественной деятельности. Чиряев активно участвовал в развитии своего региона, занимаясь социальными инициативами и поддержкой местных проектов. Он, в частности, являлся первым секретарём Якутского обкома КПСС (1965—1982).

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Полина Никифорова
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