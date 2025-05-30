Путин распорядился продумать, как увековечить память погибших бойцов СВО
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В России увековечат память погибших ходе спецоперации российских военных. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единый перечень рекомендаций для этой цели до начала сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО», — написано в поручении.
Ранее общественники из «Зова народа» выступили с предложением называть именами героев СВО новые улицы в Москве. Жители столицы могут сами выбрать, чьи фамилии будут присвоены проектируемым проездам. Важно, чтобы при составлении списка учитывались подвиги, заслуги и жизненный путь каждого участника СВО.