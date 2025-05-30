Путин распорядился продумать, как увековечить память погибших бойцов СВО

В России увековечат память погибших ходе спецоперации российских военных. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единый перечень рекомендаций для этой цели до начала сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО», — написано в поручении.