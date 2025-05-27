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27 мая, 15:51

«Вклад в воспитание молодёжи»: Новые улицы в Москве предложили называть именами героев СВО

Глава «Зова народа» Зайцев предложил давать проездам в Москве имена героев СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Общественники из «Зова народа» предложили присваивать имена героев спецоперации (СВО) проектируемым проездам, появляющимся в Москве. По словам председателя организации Сергея Зайцева, это позволит внести вклад в патриотическое воспитание молодых людей, укрепить связь поколений и вызвать чувство гордости за страну.

Скриншот документа. Фото © absatz.media

Скриншот документа. Фото © absatz.media

Зайцев добавил, что жители Москвы смогут выбрать, чьи фамилии бойцов СВО будут присвоены проектируемым проездам. По его словам, важно, чтобы при составлении списка учитывались подвиги, заслуги и жизненный путь каждого участника спецоперации.

«Мы предлагаем создать рабочую группу при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, которая будет заниматься рассмотрением предложений о присвоении имен героев СВО проектируемым объектам городской инфраструктуры. В состав рабочей группы необходимо включить представителей мэрии, ветеранских организаций, общественных движений, историков и краеведов», – пояснил председатель движения в беседе с «Абзацем».

Зайцев уточнил, что необходимо создать общественное обсуждение предложенных кандидатур. Для этого следует использовать онлайн-платформы для голосования. В обращении активистов также указаны адреса, которые можно рассмотреть при реализации инициативы.

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А ранее Life.ru писал, что фонд «Защитники Отечества» организовал для ветеранов СВО тур по городам-героям. Военные и их семьи отправились в путешествие на комфортабельном поезде-отеле. В программу включены экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам.

Дарья Нарыкова
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