Путин поддержал идею о «предподготовке» участников СВО к конкурсам РСВ
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу победителя проекта «ТопБЛОГ» и участника специальной военной операции Геннадия Старунова о введении предварительного этапа в конкурсах, предназначенных для участников СВО. Эта мера направлена на подготовку конкурсантов к участию в проектах АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ).
Заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Видео © Telegram / Россия — страна возможностей
«Идея, которую вы сейчас изложили: создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках СВО. Сама по себе задача чрезвычайно важна. Мы и в Администрации Президента, и в Правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем. Поэтому и кое-что делаем, сейчас не буду всё перечислять», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Путин обещал, что власти во время этой большой системной работы учтут инициативу об организации «предподготовки» для бойцов спецоперации, чтобы они могли принимать участие в конкурсах платформы.
Ранее Путин рассказал, что ему докладывают о ситуации на СВО каждый день – и днём, и ночью. В основном, вся необходимая информация с линии фронта собирается поздно вечером. Президент также подчеркнул, что желаемым результатом спецоперации должно стать установление прочного мира, обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения Украины.
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