Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 14:00

Путин поддержал идею о «предподготовке» участников СВО к конкурсам РСВ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу победителя проекта «ТопБЛОГ» и участника специальной военной операции Геннадия Старунова о введении предварительного этапа в конкурсах, предназначенных для участников СВО. Эта мера направлена на подготовку конкурсантов к участию в проектах АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ).

Заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Видео © Telegram / Россия — страна возможностей

«Идея, которую вы сейчас изложили: создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках СВО. Сама по себе задача чрезвычайно важна. Мы и в Администрации Президента, и в Правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем. Поэтому и кое-что делаем, сейчас не буду всё перечислять», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Путин обещал, что власти во время этой большой системной работы учтут инициативу об организации «предподготовки» для бойцов спецоперации, чтобы они могли принимать участие в конкурсах платформы.

«‎Не очень приятно!» Путин заявил, что он не киборг
«‎Не очень приятно!» Путин заявил, что он не киборг

Ранее Путин рассказал, что ему докладывают о ситуации на СВО каждый день – и днём, и ночью. В основном, вся необходимая информация с линии фронта собирается поздно вечером. Президент также подчеркнул, что желаемым результатом спецоперации должно стать установление прочного мира, обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения Украины.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar