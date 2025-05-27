Путин поддержал идею о «предподготовке» участников СВО к конкурсам РСВ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу победителя проекта «ТопБЛОГ» и участника специальной военной операции Геннадия Старунова о введении предварительного этапа в конкурсах, предназначенных для участников СВО. Эта мера направлена на подготовку конкурсантов к участию в проектах АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ).

Заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Видео © Telegram / Россия — страна возможностей

«Идея, которую вы сейчас изложили: создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках СВО. Сама по себе задача чрезвычайно важна. Мы и в Администрации Президента, и в Правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем. Поэтому и кое-что делаем, сейчас не буду всё перечислять», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Путин обещал, что власти во время этой большой системной работы учтут инициативу об организации «предподготовки» для бойцов спецоперации, чтобы они могли принимать участие в конкурсах платформы.