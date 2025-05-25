Днём и ночью: Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на СВО ежедневно
Путин получает информацию о ситуации на СВО ежедневно
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации на СВО каждый день. Доклады он получает и днём, и ночью. В основном, вся необходимая информация с линии фронта собирается поздно вечером. Об этом рассказал сам глава государства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я действительно получаю доклады днём и уже поздно вечером, ночью, потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта», — заявил Путин.
Ранее стало известно, что во время недавней поездки президента России Владимира Путина в Курскую область вертолёт, на котором он летел, подвергся опасности из-за масштабной атаки украинских беспилотников. Российские военные, обеспечивая безопасность президента, также отражали атаку с воздуха. В результате все беспилотники были уничтожены.