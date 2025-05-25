Днём и ночью: Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на СВО ежедневно

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации на СВО каждый день. Доклады он получает и днём, и ночью. В основном, вся необходимая информация с линии фронта собирается поздно вечером. Об этом рассказал сам глава государства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я действительно получаю доклады днём и уже поздно вечером, ночью, потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта», — заявил Путин.