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25 мая, 11:19

Днём и ночью: Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на СВО ежедневно

Путин получает информацию о ситуации на СВО ежедневно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации на СВО каждый день. Доклады он получает и днём, и ночью. В основном, вся необходимая информация с линии фронта собирается поздно вечером. Об этом рассказал сам глава государства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я действительно получаю доклады днём и уже поздно вечером, ночью, потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта», — заявил Путин.

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Ранее стало известно, что во время недавней поездки президента России Владимира Путина в Курскую область вертолёт, на котором он летел, подвергся опасности из-за масштабной атаки украинских беспилотников. Российские военные, обеспечивая безопасность президента, также отражали атаку с воздуха. В результате все беспилотники были уничтожены.

Полина Никифорова
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