Путин: Оборонные заводы нужно загружать максимально эффективно

Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость стратегического планирования в работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Важно обеспечить стабильную загрузку предприятий, включая внедрение технологий «двойного назначения», подчеркнул российский лидер на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Не раз говорил: нам нужно четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение заданий гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, создать заделы для выпуска гражданской продукции, освоить технологии «двойного назначения, а тем самым обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий и их «смежников», — отметил он.