Путин: Оборонные заводы нужно загружать максимально эффективно
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Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость стратегического планирования в работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Важно обеспечить стабильную загрузку предприятий, включая внедрение технологий «двойного назначения», подчеркнул российский лидер на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
«Не раз говорил: нам нужно четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение заданий гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, создать заделы для выпуска гражданской продукции, освоить технологии «двойного назначения, а тем самым обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий и их «смежников», — отметил он.
Кстати, ранее Путин отмечал, что опережающее развитие российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является ключевым фактором, обеспечивающим успех в специальной военной операции (СВО). Ещё в прошлом году глава государства подчёркивал, что способность ОПК быть на шаг впереди противника — это залог победы. Он также отметил важность более эффективного вовлечения так называемого «народного ОПК» с целью увеличения объемов производства и оперативного принятия на вооружение наиболее перспективных разработок.