Чемезов рассказал, какое решение Путина в 2000-х позволило проводить СВО в наши дни
Чемезов: Решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги позволило проводить военные действия в наши дни. К такой стратегии глава государства пришёл в 2000-е годы.
Глава Ростеха в фильме Первого канала, посвящённом юбилею опытно-конструкторских бюро Сухого и Микояна, также отметил, что в 90-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительные предприятия, находилась на грани ликвидации.
«Если бы, конечно, в нулевые годы Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — поделился Чемезов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что темпы освобождения Курахова в ДНР за последние дни ускорились. Бои проходят непосредственно в самом городе и продвигаются улица за улицей. Курахово имеет важное оперативное значение — это самый крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса.
Life.ru