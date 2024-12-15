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Регион
15 декабря, 16:10

Чемезов рассказал, какое решение Путина в 2000-х позволило проводить СВО в наши дни

Чемезов: Решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги позволило проводить военные действия в наши дни. К такой стратегии глава государства пришёл в 2000-е годы.

Глава Ростеха в фильме Первого канала, посвящённом юбилею опытно-конструкторских бюро Сухого и Микояна, также отметил, что в 90-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительные предприятия, находилась на грани ликвидации.

«Если бы, конечно, в нулевые годы Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — поделился Чемезов.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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