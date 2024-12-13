В прятки играть бесполезно: В «Ростехе» объяснили, почему от жара «Солнцепёка» нет укрытий
«Ростех»: Боеприпас «Солнцепёка» создаёт огромный жар, сжигающий всё на пути
Особенности конструкции боеприпаса тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» (ТОС-1А) создаёт объёмную детонацию и долгоживущую ударную волну. Об этом напомнили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Удар «Солнцепёка» по скоплению сил ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«С «Солнцепёком» бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно её подрывая. Происходит объёмная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — говорится в публикации.
Такая волна имеет свойство «затекать» в любые проходы, щели и отверстия, отметили эксперты.
В «Ростехе» добавили, что высокая создаваемая при взрыве боеприпаса «Солнцепёка» взрывная волна способна сжечь любой объект, если ему хотя бы в минимальной степени свойственна горючесть. Как правило, после залпа из этой системы российские штурмовики не встречают сопротивления на своём пути — его некому оказывать.
Ранее в «Ростехе» заявили, что отечественные танки показали высокий уровень выживаемости в зоне проведения специальной военной операции благодаря эффективной системе защиты и грамотной компоновке. Западные танки, защита которых в сравнении с нашими машинами не доработана, попросту хуже держат удары снарядов.
ТАСС / Вадим Савицкий