В прятки играть бесполезно: В «Ростехе» объяснили, почему от жара «Солнцепёка» нет укрытий

Особенности конструкции боеприпаса тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» (ТОС-1А) создаёт объёмную детонацию и долгоживущую ударную волну. Об этом напомнили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Удар «Солнцепёка» по скоплению сил ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«С «Солнцепёком» бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно её подрывая. Происходит объёмная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — говорится в публикации.

Такая волна имеет свойство «затекать» в любые проходы, щели и отверстия, отметили эксперты.

В «Ростехе» добавили, что высокая создаваемая при взрыве боеприпаса «Солнцепёка» взрывная волна способна сжечь любой объект, если ему хотя бы в минимальной степени свойственна горючесть. Как правило, после залпа из этой системы российские штурмовики не встречают сопротивления на своём пути — его некому оказывать.