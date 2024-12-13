Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 13:53

В прятки играть бесполезно: В «Ростехе» объяснили, почему от жара «Солнцепёка» нет укрытий

«Ростех»: Боеприпас «Солнцепёка» создаёт огромный жар, сжигающий всё на пути

Особенности конструкции боеприпаса тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» (ТОС-1А) создаёт объёмную детонацию и долгоживущую ударную волну. Об этом напомнили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Удар «Солнцепёка» по скоплению сил ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«С «Солнцепёком» бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно её подрывая. Происходит объёмная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — говорится в публикации.

Такая волна имеет свойство «затекать» в любые проходы, щели и отверстия, отметили эксперты.

В «Ростехе» добавили, что высокая создаваемая при взрыве боеприпаса «Солнцепёка» взрывная волна способна сжечь любой объект, если ему хотя бы в минимальной степени свойственна горючесть. Как правило, после залпа из этой системы российские штурмовики не встречают сопротивления на своём пути — его некому оказывать.

«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово
«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово

Ранее в «Ростехе» заявили, что отечественные танки показали высокий уровень выживаемости в зоне проведения специальной военной операции благодаря эффективной системе защиты и грамотной компоновке. Западные танки, защита которых в сравнении с нашими машинами не доработана, попросту хуже держат удары снарядов.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ростех
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar