«‎Challenger в пыль!» Российские танки на СВО превзошли натовские по «‎живучести»

Отечественные танки продемонстрировали высокую живучесть в зоне СВО из-за эффективной защиты и продуманной компоновки. В то же время западные танки, не имеющие доработанной защиты по российскому образцу, менее устойчивы к ударам, сообщили в «Ростехе». Танки России лучше держат удар чем западные из-за эффективной защиты

«Пока западные конструкторы прежде всего полагались на комбинированную броню, отечественными была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой», — говорится в сообщении госкорпорации.

На основе опыта СВО на танки начали устанавливать почти всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, дополнительную защиту башни и надгусеничных полок, а также защиту кормы. Машины оборудуются средствами противодействия дронам и системами радиоэлектронной борьбы и специальной маскировкой.

Кроме того, благодаря автомату заряжания у российских танков уменьшен заброневой объём, что позволяет увеличить толщину комбинированной брони под защитной «шубой». Это делает отечественные танки способными выдерживать множественные удары вражеских средств поражения различных типов.

«Танки западной школы без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже — последний раз британский Challenger разлетелся «в пыль» на площади в два гектара от одного барражирующего боеприпаса», — подытожили в «Ростехе».