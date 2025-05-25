Вертолёт Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время поездки в Курскую область
Командир Дашкин: Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области
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Во время недавней поездки президента России Владимира Путина в Курскую область вертолёт, на котором он летел, подвергся опасности из-за масштабной атаки украинских беспилотников. Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин рассказал в эфире «России-24», что в тот день ВСУ значительно активизировали использование дронов.
«[Вертолёт президента] фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. <…> Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла», — заявил он.
По словам Дашкина, российские военные, обеспечивая безопасность президента, также отражали атаку с воздуха. В результате все беспилотники были уничтожены.
Как сообщал Life.ru, рабочая поездка российского лидера состоялась 20 мая. Путин посетил гуманитарный штаб, где лично пообщался с волонтёрами и местными жителями, выразив поддержку населению региона. Особое внимание в программе визита было уделено осмотру ходя строительства Курской АЭС-2 — стратегически важного энергетического объекта.