Во время визита Путина в Курскую область шесть раз объявляли ракетную опасность
Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru
В день визита Владимира Путина в Курскую область в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, подчеркнув особую значимость визита президента для местных жителей.
«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живём», — заявил он в своём телеграм-канале.
Напомним, рабочая поездка российского лидера состоялась 20 мая. Путин посетил гуманитарный штаб, где лично пообщался с волонтёрами и местными жителями, выразив поддержку населению региона. Особое внимание в программе визита было уделено осмотру ходя строительства Курской АЭС-2 — стратегически важного энергетического объекта.