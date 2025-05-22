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Регион
21 мая, 21:54

Во время визита Путина в Курскую область шесть раз объявляли ракетную опасность

Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru

В день визита Владимира Путина в Курскую область в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, подчеркнув особую значимость визита президента для местных жителей.

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живём», заявил он в своём телеграм-канале.

Политолог объяснил сигнал Киеву от Путина, посетившего Курскую область
Политолог объяснил сигнал Киеву от Путина, посетившего Курскую область

Напомним, рабочая поездка российского лидера состоялась 20 мая. Путин посетил гуманитарный штаб, где лично пообщался с волонтёрами и местными жителями, выразив поддержку населению региона. Особое внимание в программе визита было уделено осмотру ходя строительства Курской АЭС-2 — стратегически важного энергетического объекта.

Артём Гапоненко
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