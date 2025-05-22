Во время визита Путина в Курскую область шесть раз объявляли ракетную опасность

В день визита Владимира Путина в Курскую область в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, подчеркнув особую значимость визита президента для местных жителей.

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живём», — заявил он в своём телеграм-канале.