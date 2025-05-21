Президент РФ Владимир Путин накануне впервые после освобождения от ВСУ посетил Курскую область. Как заметил политолог Василий Колташов из Института нового общества в интервью «Постньюс», эта поездка способна существенно повлиять на подход российской стороны в возможных переговорах по урегулированию конфликта с Украиной.

Эксперт полагает, что главе государства представят не только информацию о положении региона в период оккупации, но и дадут подробности о правонарушениях, совершённых ВСУ против местных жителей. По мнению Колташова, непосредственный диалог с пострадавшими способен укрепить у президента убеждение в неэффективности мирных контактов с Киевом.

Кроме того, аналитик отметил, что западные страны продолжают закрывать глаза на зверства, совершённые украинской армией, на территории Курской области. По его словам, этот визит может служить определённым посланием Киеву, но не западным столицам вроде Вашингтона или Брюсселя.