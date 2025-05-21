«Одна команда»: Волонтёр рассказал Life.ru о ярком моменте на встрече с Путиным в Курске
Курский волонтёр Дедегкаев назвал встречу с Путиным самой большой наградой
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Встречу президента России Владимира Путина с добровольцами в Курске можно воспринимать как самую большую награду от российского лидера. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил старший координатор по работе с волонтёрами Арсен Дедегкаев.
Путин встретился с волонтёрами в Курской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Встречу в Курске можно воспринимать как самую большую награду от Владимира Владимировича. Это его личные слова благодарности всем нам, волонтёрам, которые включаются в эту работу. Он заявил, что все работают как одна команда, и я однозначно согласен с президентом», — рассказал он.
Наш русский народ славится тем, что в самые трудные минуты мы всегда сплочаемся. Все — как одна команда.
Наш собеседник не знал, что Владимир Путин собирается встретиться с волонтёрами, поэтому общение с президентом было очень волнительным. Дедегкаев подчеркнул, что не может себе представить награду за деятельность добровольцев выше, чем слова признательности от главы страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время поездки в Курчатов Владимир Путин распорядился представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области, усилия которых внесли весомый вклад в нормализацию ситуации в регионе. Соответствующее поручение президент отдал по итогу встречи с главами местных администраций.