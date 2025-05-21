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Регион
21 мая, 11:04

«Одна команда»: Волонтёр рассказал Life.ru о ярком моменте на встрече с Путиным в Курске

Курский волонтёр Дедегкаев назвал встречу с Путиным самой большой наградой

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Встречу президента России Владимира Путина с добровольцами в Курске можно воспринимать как самую большую награду от российского лидера. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил старший координатор по работе с волонтёрами Арсен Дедегкаев.

Путин встретился с волонтёрами в Курской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Встречу в Курске можно воспринимать как самую большую награду от Владимира Владимировича. Это его личные слова благодарности всем нам, волонтёрам, которые включаются в эту работу. Он заявил, что все работают как одна команда, и я однозначно согласен с президентом», рассказал он.

Наш русский народ славится тем, что в самые трудные минуты мы всегда сплочаемся. Все — как одна команда.

Арсен Дедегкаев

Волонтёр

Наш собеседник не знал, что Владимир Путин собирается встретиться с волонтёрами, поэтому общение с президентом было очень волнительным. Дедегкаев подчеркнул, что не может себе представить награду за деятельность добровольцев выше, чем слова признательности от главы страны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что во время поездки в Курчатов Владимир Путин распорядился представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области, усилия которых внесли весомый вклад в нормализацию ситуации в регионе. Соответствующее поручение президент отдал по итогу встречи с главами местных администраций.

Екатерина Хмелева
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