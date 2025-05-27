Путин заявил о создании условий для самореализации ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о разработке комплексной системы поддержки участников СВО, направленной на их профессиональную и социальную адаптацию. Выступая на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», российский лидер подчеркнул, что эта работа ведётся на постоянной основе администрацией и правительством.

«Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции — сама по себе задача чрезвычайно важная. Ну, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — сказал он.

Глава РФ добавил, что российское руководство примет во внимание предложение об организации предподготовки для бойцов СВО. Будут проработаны механизмы, которые позволят им участвовать в конкурсных мероприятиях платформы «Россия — страна возможностей».