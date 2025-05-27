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27 мая, 00:21

Путин: Россию вынудили начать спецоперацию и выставляют виноватой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Российскую Федерацию вынудили начать специальную военную операцию и теперь выставляют виноватой. Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями деловых кругов 26 мая.

«Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем», — сказал президент России.

По словам Путина, всё началось с «кровавого госпереворота» на Украине, за которым последовало подавление населения Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на попытки представить РФ виновной в эскалации конфликта, действия Москвы были ответом на сложившуюся ситуацию. Глава государства добавил, что Россия стремится защитить свои интересы и интересы жителей Донбасса, столкнувшихся с репрессиями после переворота.

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Ранее Путин заявил, что основой безопасности РФ является экономический суверенитет. Он подчеркнул, что молодые предприниматели играют важную роль в укреплении этой независимости. Президент отметил, что без экономического невозможен никакой другой суверенитет — это фундамент, на котором всё стоит.

Андрей Васильев
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