«Ни фига своего не будет»: Путин призвал закрыть лазейки, позволяющие обходить компании из РФ
Путин поручил закрыть лазейки, позволяющие обходить компании из РФ
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Президент России Владимр Путин призвал закрыть лазейки, из-за которых российских производителей при закупках обходят стороной. Если этого не сделать, «ни фига так своего не будет», подчеркнул глава государства.
«Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей», — сказал глава государства на встрече с представителями российского бизнеса.
Кроме того, Владимир Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против интересов РФ. Необходимо принимать меры по ограничению или полному прекращению деятельности сервисов, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, осуществляют враждебные действия в отношении нашей страны.