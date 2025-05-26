«Ни фига своего не будет»: Путин призвал закрыть лазейки, позволяющие обходить компании из РФ

Президент России Владимр Путин призвал закрыть лазейки, из-за которых российских производителей при закупках обходят стороной. Если этого не сделать, «ни фига так своего не будет», подчеркнул глава государства.

«Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей», — сказал глава государства на встрече с представителями российского бизнеса.