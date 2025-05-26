«Кто в КГБ работал?» Путин шуткой оценил идею сажать в тюрьму за нарушения в импортозамещении
Путин шуткой о КГБ прокомментировал идею сажать за нарушения в импортозамещении
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Президент России Владимир Путин шуткой ответил на предложение ввести уголовную ответственность за нарушения в импортозамещения. Речь об этом зашла в ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле.
Путин шуткой о КГБ прокомментировал идею сажать за нарушения в импортозамещении. Видео © Telegram / Зарубин
Глава совета директоров Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Андрей Канунников заявил о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ужесточить контроль. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сразу предложил ввести уголовное наказание.
«Кто в КГБ работал, я или он? Почему уголовные-то сразу? Финансовые надо вводить, экономические», — прокомментировал слова Мантурова Путин.
Президент добавил, что необходимо ввести штрафы, чтобы демотивировать нарушение этих норм. Глава государства добавил, что попросит коллег отработать этот вопрос.
Ранее Путин пошутил о программе встречи с бизнесом. Лидер РФ отметил, что начальство всё знает.
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча Путина с представителями деловых кругов. В ней принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и другие представители власти.