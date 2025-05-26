«Кто в КГБ работал?» Путин шуткой оценил идею сажать в тюрьму за нарушения в импортозамещении

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на предложение ввести уголовную ответственность за нарушения в импортозамещения. Речь об этом зашла в ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле.

Путин шуткой о КГБ прокомментировал идею сажать за нарушения в импортозамещении. Видео © Telegram / Зарубин

Глава совета директоров Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Андрей Канунников заявил о нарушениях импортозамещения при госзакупках и предложил ужесточить контроль. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сразу предложил ввести уголовное наказание.

«Кто в КГБ работал, я или он? Почему уголовные-то сразу? Финансовые надо вводить, экономические», — прокомментировал слова Мантурова Путин.

Президент добавил, что необходимо ввести штрафы, чтобы демотивировать нарушение этих норм. Глава государства добавил, что попросит коллег отработать этот вопрос.