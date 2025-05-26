«Начальство всё знает»: Путин пошутил о программе встречи с бизнесом
Путин пошутил, что программа встречи с бизнесменами была заранее расписана
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Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к деловым кругам, с юмором прокомментировал насыщенную программу встречи, намекнув, что все действия участников согласованы с «начальством». После этого он предложил бизнесменам высказать своё мнение о текущем положении дел и предложить меры по улучшению ситуации.
«Пожалуйста, кто начнёт?» — обратился глава государства к представителям бизнеса.
После президентского вопроса Денис Мантуров, первый вице-премьер, тут же передал главе государства бумаги. Путин, взглянув на них, пошутил.
«У нас всё расписано, оказывается. Начальство всё знает, что нам делать», — сказал президент и затем предоставил слово Ирине Маламант, генеральному директору «Нейрософт».
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча Путина с представителями деловых кругов. В ней принимают участие гендиректор АО «Вкусно — и точка» Олег Пароев, гендиректор группы компаний «Астра» Илья Сивцев, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и другие представители бизнеса и власти.