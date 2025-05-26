«Начальство всё знает»: Путин пошутил о программе встречи с бизнесом

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к деловым кругам, с юмором прокомментировал насыщенную программу встречи, намекнув, что все действия участников согласованы с «начальством». После этого он предложил бизнесменам высказать своё мнение о текущем положении дел и предложить меры по улучшению ситуации.

«Пожалуйста, кто начнёт?» — обратился глава государства к представителям бизнеса.

После президентского вопроса Денис Мантуров, первый вице-премьер, тут же передал главе государства бумаги. Путин, взглянув на них, пошутил.

«У нас всё расписано, оказывается. Начальство всё знает, что нам делать», — сказал президент и затем предоставил слово Ирине Маламант, генеральному директору «Нейрософт».