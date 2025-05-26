Путин назвал самый главный талант предпринимателей

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что успех в предпринимательстве зависит не только от глубоких знаний в области права, финансов и экономики, но прежде всего от способности выстраивать эффективное общение.

Путин назвал самый главный талант предпринимателя. Видео © Life.ru

По его мнению, выдающиеся предприниматели отличаются особым даром налаживать контакты с партнёрами и окружающими, что и составляет основу их достижений.

«На мой взгляд, наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант – это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное, основа в предпринимательском успехе и с партнёрами, ну, в общем, со всеми», — сказал президент на встрече с представителями деловых кругов.