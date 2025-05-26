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26 мая, 13:58

Путин назвал самый главный талант предпринимателей

Путин: Главный талант предпринимателей — умение находить общий язык с людьми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что успех в предпринимательстве зависит не только от глубоких знаний в области права, финансов и экономики, но прежде всего от способности выстраивать эффективное общение.

Путин назвал самый главный талант предпринимателя. Видео © Life.ru

По его мнению, выдающиеся предприниматели отличаются особым даром налаживать контакты с партнёрами и окружающими, что и составляет основу их достижений.

«На мой взгляд, наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант – это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное, основа в предпринимательском успехе и с партнёрами, ну, в общем, со всеми», — сказал президент на встрече с представителями деловых кругов.

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Оксана Попова
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