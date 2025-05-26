Путин назвал самый главный талант предпринимателей
Путин: Главный талант предпринимателей — умение находить общий язык с людьми
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Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что успех в предпринимательстве зависит не только от глубоких знаний в области права, финансов и экономики, но прежде всего от способности выстраивать эффективное общение.
Путин назвал самый главный талант предпринимателя. Видео © Life.ru
По его мнению, выдающиеся предприниматели отличаются особым даром налаживать контакты с партнёрами и окружающими, что и составляет основу их достижений.
«На мой взгляд, наиболее успешные предприниматели это те, у которых есть особый талант – это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное, основа в предпринимательском успехе и с партнёрами, ну, в общем, со всеми», — сказал президент на встрече с представителями деловых кругов.
Ранее стало известно, что по итогам 2024 года Российская Федерация вошла в тройку ведущих мировых держав по показателю торгового профицита, отражающему разницу между стоимостью экспортированных и импортированных товаров. Экономика страны оказалась в топ-3 вместе с Китаем и Германией.