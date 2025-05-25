Россия оказалась в тройке экономик-лидеров по доходам от торговли

По итогам 2024 года Российская Федерация вошла в тройку ведущих мировых держав по показателю торгового профицита, отражающему разницу между стоимостью экспортированных и импортированных товаров. Экономика страны оказалась в топ-3 вместе с Китаем и Германией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные статистические сводки.

Китай возглавляет список стран с самым большим положительным сальдо торгового баланса, достигнув впечатляющей отметки в 991 миллиард долларов. Германия занимает второе место с 258 миллиардами долларов. Россия значительно улучшила свои позиции, поднявшись с седьмого места в 2023 году на третье, с профицитом в 151 миллиард долларов.

Проведённый анализ 91 крупнейшей экономики мира показал, что лишь 33 государства обладают положительным торговым балансом, в то время как суммарный дефицит остальных 58 стран оценивается в 2,8 триллиона долларов.