Эксперт рассказал, что нужно для эффективного развития креативной экономики в РФ

Развитие отечественных креативных индустрий целиком определяется потенциалом российских регионов. Именно там зародились пилотные проекты, ставшие основой для федерального законодательства. Об этом сообщил Игорь Намаконов, глава Федерации креативных индустрий (ФКИ), слова которого приводит РИА «ФедералПресс».

«Регионам сильно не хватает желания делать. Потому как креативные индустрии изначально все идут из регионов. Собственно, и вся практика, которая наработана в стране, привела к закону [о креативных индустриях]. Она случилась благодаря инициативным регионам: Калининград, Ульяновск, Якутия, Красноярск, Тюмень, Москва. Это те, кто заложил фундамент с точки зрения разных практик», — сказал он.

Принятый закон наделяет регионы всеми полномочиями для определения стратегий развития и механизмов поддержки. ФКИ, выступая как связующее звено, оказывает методологическую поддержку, предлагая руководства по инфраструктуре и разработке региональных актов.

Камень преткновения — инертность. Когда требуется действие, необходимо брать на себя ответственность, делать то, чего ещё нет, отметил руководитель ФКИ.

Федерация призвана демонстрировать передовые практики и стимулировать региональную активность. Настал решающий этап: 2024-2025 годы — это «окно возможностей», или «медовый месяц» для креативных индустрий. Упущение этого периода обернётся трудностями, когда развитие сектора войдёт в обязательные KPI.

«Надо использовать этот момент для того, чтобы потом было легче. Мы стараемся это донести до регионов. Можно сказать, что те топовые регионы, которые начинали в 2019-2022 годах, стоят уже на рельсах и даже выступают экспертными центрами», — добавил Намаконов.