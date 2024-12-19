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Регион
19 декабря, 10:32

Путин хочет «переселить» офисы крупных компаний в регионы

Путин: Органы власти и крупные компании следует перевести из Москвы в регионы

Президент России Владимир Путин предложил «переселить» в регионы некоторые федеральные органы и головные офисы крупных компаний, что позволит «дать толчок в развитии» многим российским городам. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Я считаю, что это очень правильно некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это всё-таки подталкивает развитие», — подчеркнул Путин. По его словам, это будет сложный процесс, но необходимый.

Путин назвал устойчивую экономику основой обороноспособности России
Путин назвал устойчивую экономику основой обороноспособности России

Ранее Путин встретился с представителями деловых кругов и поздравил их с успехами. Он выразил надежду, что российские предприятия и компания смогут выйти на сбалансированный экономический рост и сделают вклад в развитие экономики страны. Это поможет обеспечить рабочие места и достижением необходимых макроэкономических параметров, пояснил президент.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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