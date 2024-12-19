Путин хочет «переселить» офисы крупных компаний в регионы

Президент России Владимир Путин предложил «переселить» в регионы некоторые федеральные органы и головные офисы крупных компаний, что позволит «дать толчок в развитии» многим российским городам. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Я считаю, что это очень правильно некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это всё-таки подталкивает развитие», — подчеркнул Путин. По его словам, это будет сложный процесс, но необходимый.