Путин встретился с представителями деловых кругов и поздравил их с успехами
За успехом российских компаний стоит успех всей экономики страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с представителями отечественных деловых кругов.
Вступительное слово президента Владимира Путина на встрече с представителями деловых кругов. Видео © Пресс-служба Кремля
«Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть», — обратился российский лидер к участникам встречи.
Президент также поделился ожиданиями и планами на 2025 год. Он выразил надежду, что российские предприятия и компания смогут выйти на сбалансированный экономический рост и сделают вклад в развитие экономики предложения. Это поможет обеспечить рабочие места и достижением необходимых макроэкономических параметров. Путин отметил, что важно не только наличие ставок, но и разнообразие товаров на рынке. Кроме того, в стране планируют продолжить и реализацию новых национальных проектов для технологического роста и развития инфраструктуры – логистики, страхования, платежей и др.
Напомним, что 15 ноября прошлого года президент Владимир Путин тоже провёл закрытую встречу с представителями российского бизнеса. В ходе обсуждения бизнесмены подняли вопросы инвестиционной привлекательности отечественной экономики и обменялись мнениями о завершении процесса перевода ряда компаний в российскую юрисдикцию. В Кремле уточнили, что имена участников встречи не были раскрыты намеренно, чтобы создать комфортные условия для общения, и беседа проходила в конструктивной атмосфере.
Life.ru