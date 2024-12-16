Путин встретился с представителями деловых кругов и поздравил их с успехами

За успехом российских компаний стоит успех всей экономики страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с представителями отечественных деловых кругов.

Вступительное слово президента Владимира Путина на встрече с представителями деловых кругов. Видео © Пресс-служба Кремля

«Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть», — обратился российский лидер к участникам встречи.