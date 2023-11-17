В Кремле объяснили решение скрыть имена участников встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие списка участников встречи российского лидера Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая состоялась в минувшую среду. Решение не оглашать имена предпринимателей было принято специально, сообщил он.

"По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить", — объяснил представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков подчёркивал, что в рамках беседы бизнесмены обсудили с президентом инвестиционную привлекательность отечественной экономики. Также участники встречи обменялись мнениями по вопросу завершения процесса перевода ряда компаний в юрисдикцию России.