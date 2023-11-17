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17 ноября, 19:00

Песков сообщил, что Путин в декабре традиционно пообщается с членами СПЧ

Президент России Владимир Путин в декабре проведёт традиционную встречу с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционный формат такого общения сохранится, дату сообщим", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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Также Дмитрий Песков заявил, что не знает, посетит ли премьер-министр Армении Никол Пашинян встречи Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. По его словам, "все приглашены".

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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