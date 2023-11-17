Песков сообщил, что Путин в декабре традиционно пообщается с членами СПЧ

Президент России Владимир Путин в декабре проведёт традиционную встречу с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционный формат такого общения сохранится, дату сообщим", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков объяснил фразу о том, что следующий президент РФ должен походить на Путина

Также Дмитрий Песков заявил, что не знает, посетит ли премьер-министр Армении Никол Пашинян встречи Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. По его словам, "все приглашены".